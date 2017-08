PlayStation 4, le novità del system software 5.0

Luca Colantuoni,

Sony ha elencato le principali novità del system update 5.0 (nome in codice NOBUNAGA) che verrà distribuito nelle prossime settimane. I beta tester selezionati dal produttore giapponese riceveranno una email con le istruzioni da seguire per scaricare e installare il nuovo firmware sulla PlayStation 4. Tra le numerose funzionalità spiccano quelle relative al controllo parentale, allo streaming e alle notifiche.

L’attuale sistema degli account del PlayStation Network (PSN) è stato modificato per consentire una gestione più semplice alle famiglie. Il nuovo Family Manager permette di nominare qualsiasi adulto come genitore o “guardiano”, quindi è possibile impostare il livello di controllo parentale per gli account dei più piccoli, restringendo l’uso dei contenuti in base all’età o impedendo l’accesso online. La gestione degli amici è stata rinnovata con l’aggiunta di una scheda per le liste personalizzate, in cui si possono creare elenchi differenti, ad esempio in base al gioco.

Tre le novità relative allo streaming incluse nell’update: il broadcaster può collegare la community al live gameplay e lo spettatore può visitare la pagina cliccando uno specifico pulsante; i commenti degli spettatori vengono mostrati non solo in Cinematic Mode, ma anche in VR Mode; PS4 Pro supporta lo streaming su Twitch a 1080p/60fps. È ora possibile condividere brani musicali mediante i messaggi. Gli amici possono ascoltare direttamente il brano e, se usano un dispositivo mobile, aprire l’app Spotify per acquistarlo o aggiungerlo alla playlist.

Sony ha aggiunto nuove opzioni per disattivare le notifiche pop-up durante la visione di film o show TV, nascondere le anteprime dei messaggi e cambiare il colore (bianco o nero). L’accesso alle notifiche è possibile anche dal Quick Menu, senza abbandonare il gioco. L’ultima importante novità riguarda PlayStation VR ed è il supporto per il suono surround virtuale a 5.1 e 7.1 canali attraverso gli auricolari, quando l’utente guarda Blu-ray e DVD in Cinematic Mode.