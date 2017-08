Fujifilm X-T20 premiata agli EISA Awards 2017

Cristiano Ghidotti,

Il design compatto che si traduce in un’ottima portabilità e la versatilità offerta dal sistema di ottiche intercambiabili costituiscono i più importanti punti di forza del segmento mirrorless, l’unico a far registrare un trend positivo negli ultimi anni all’interno del mercato imaging. Focalizzando l’attenzione sugli EISA Awards 2017 assegnati dall’European Imaging and Sound Association, spicca il riconoscimento assegnato al modello Fujifilm X-T20.

La fotocamera è stata nominata Best Product 2017-2018 nella categoria Consumer Compact System Camera, grazie alle sue caratteristiche: si va dal sensore X-Trans CMOS III con risoluzione pari a 24,3 megapixel all’unità X-Processor Pro dedicata all’elaborazione delle immagini, fino alla possibilità di registrare video in formato 4K. Una mirrorless indirizzata principalmente ai consumer, ovvero a coloro che desiderano sperimentale le potenzialità di questo form factor, unendo compattezza e prestazioni, per immortalare oggetti e soggetti in qualsiasi situazione o condizione: dalla fotografia paesaggistica al ritratto, dallo sport alla macro. Questo un estratto dalla nostra recensione.

Il corpo macchina è solido e ben realizzato, la qualità d’immagine al vertice del segmento e anche i video, finalmente, risultano piacevoli e al passo coi tempi. La presenza di molti obiettivi di alta qualità da affiancare al corpo macchina è un altro grande pregio per la gamma X di Fujifilm, che a riguardo non ha rivali nel segmento mirrorless.

Prima della X-T20 sono stati diversi i prodotti a marchio Fujifilm a trionfare in occasione degli EISA Awards nel corso degli ultimi anni: nel 2011 è stato assegnato un riconoscimento al modello X100, nel 2012 alla X100S, nel 2014 a X-T1 e all’obiettivo Fujinon XF56mmF1.2 R, nel 2015 a X-T10 e all’obiettivo Fujinon XF16-55mm R LM WR, nel 2016 a X-Pro2 e all’obiettivo fujinon XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR. Questo il commento dell’azienda.

Fujifilm continuerà a lavorare allo sviluppo e alla produzione di prodotti e servizi eccellenti che rispondano alle esigenze degli utenti, contribuendo così a un’ulteriore crescita della cultura fotografica.