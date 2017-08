iPhone 8: online vetro, cavi e circuiti Lightning

Marco Grigis,

Altra giornata di rumor su iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe presentare a settembre in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Il design del dispositivo è ormai da tempo noto, sia grazie ai leak provenienti dall’Asia che dalle indiscrezioni contenute nel firmware di HomePod. Dalla Cina, tuttavia, giungono oggi ulteriori immagini su alcune componenti del device, tra cui cavi vari e il vetro frontale. Le fotografie in questione sono state rinvenute sul social network locale Weibo, per poi essere rilanciare su Twitter da Slashleaks.

Gli scatti confermano sostanzialmente quanto già emerso sul conto di iPhone 8: lo smartphone si caratterizzerà per uno schermo OLED da 5.8 pollici, capace quest’ultimo di coprirne l’intera superficie frontale. Il vetro appare in tutto e per tutto simile agli esemplari già mostrati nelle scorse settimane e, nella porzione superiore, è presente un piccolo spazio per incorporare la fotocamera per i selfie, i sensori di luce ambientale e gli appositi strumenti per la scansione 3D del volto.

Non è però tutto, poiché il leak odierno mostra anche alcuni cavi piatti, usati probabilmente per collegare le diverse parti della scheda logica oppure lo stesso pannello OLED alla stessa, nonché le componenti interne per il connettore Lightning. La porta rimarrà come opzione di base per la ricarica, sebbene Apple abbia deciso di includere anche un sistema wireless, disponibile tuttavia tramite l’acquisto di un accessorio separato.

Nel mentre, sempre dall’Asia giungono nuove conferme sull’inedita colorazione del dispositivo: oltre alle classiche opzioni nero e argento, infatti, Apple starebbe pensando di introdurre una variante “Blushed Gold”, dalla tinta perlopiù rame. I nuovi iPhone 8 saranno presentati a settembre e la prima disponibilità è prevista per il mese di ottobre: il prezzo di partenza potrebbe assestarsi oltre ai 1.000 dollari. Come già accennato, verranno presentati anche i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, anche questi promossi alla ricarica wireless.