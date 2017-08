David Beckham torna in campo con PES 2018

Cristiano Ghidotti,

Con un palmares di ben 19 trofei vinti in giro per il mondo, David Beckham tornerà in campo grazie alla partnership siglata con Konami, che porterà l’ex numero 7 e capitano della nazionale inglese tra le leggende di PES 2018. Il centrocampista, dotato di un destro dalla precisione chirurgica, si unisce così a nomi del calibro di Maradona e Usain Bolt.

L’accordo è esclusivo, il che significa che Pro Evolution Soccer 2018 sarà l’unica simulazione calcistica a poter sfruttare il nome e l’immagine dello Spice Boy. In altre parole, un colpo assestato alla concorrenza di EA Sports e del suo FIFA 18, che per le sfide Ultimate Team permetterà di schierare icone come Ronaldo Luís Nazário de Lima, Lev Yashin, Henry, Pelé, Del Piero, Ruud Gullit, Roberto Carlos, Peter Schmeichel e molti altri ancora. Sarà possibile vestire i panni di Beckham nella modalità myClub del titolo. Queste le sue, riportate sul sito ufficiale di Konami.

È un grande onore unirmi al roster delle leggende al lavoro con Konami come PES Ambassadors. Mi impegnerò in prima persona per rappresentare la mia carriera in questo fantastico gioco e lavorerà con il suo talentuoso team di persone che ovviamente amano il calcio tanto quanto me.

L’inclusione di leggende del calcio nelle simulazioni videoludiche da parte delle software house dimostra quanto l’interesse del pubblico non sia più rivolto esclusivamente ai campioni di oggi, ma anche a quelli del passato.

La data di uscita di PES 2018 è fissata per il 14 settembre, su PC e console. È già possibile acquistare il gioco in pre-ordine (In offerta su Amazon a 48 euro), così da essere certi di poter mettere le mani su una copia fisica fin dal day one. Di seguito una galleria di screenshot per ammirare da vicino i passi in avanti effettuati da Konami in termini di resa del comparto grafico.