Samsung Galaxy Note 8 in vendita dal 15 settembre?

Luca Colantuoni,

Mancano due giorni all’evento Unpacked organizzato da Samsung a New York. Il protagonista sarà ovviamente il Galaxy Note 8, del quale sono già note tutte le specifiche, oltre al design “full screen”. Secondo il noto leaker Eva Blass, il phablet arriverà sul mercato il 15 settembre e i preordini inizieranno il 24 agosto, ovvero il giorno successivo alla presentazione ufficiale.

Il produttore coreano offrirà alcuni accessori insieme al Galaxy Note 8, come fatto in passato con altri prodotti. Gli utenti statunitensi possono scegliere tra una microSD da 256 GB e un wireless charger oppure una Gear 360. Il regalo riservato agli utenti europei è invece il dock DeX che permette il collegamento a monitor, mouse e tastiera per trasformare lo smartphone in un computer completo. Probabilmente Samsung tenta di incrementare le vendite iniziali (le offerte avranno una durata limitata), considerando che il prezzo sarà piuttosto elevato (superiore a 1.000 euro). Non è noto se l’Italia è incluso nei paesi dove verranno distribuite le prime unità.

Il Galaxy Note 8 è molto atteso dagli esperti del settore, in quanto il suo predecessore ha avuto una vita molto breve. Samsung ha realizzato un phablet con un design simile al Galaxy S8+, ma lo schermo Infinity Display è leggermente più grande (6,3 pollici). La novità principale è rappresentata dalla doppia fotocamera posteriore con zoom ottico 2x. La dotazione hardware dovrebbe includere processori Exynos 8895 e Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, scanner dell’iride e lettore di impronte digitali sul retro (più distante dalle lenti delle fotocamera).