Samsung Relumino, app per ipovedenti

Luca Colantuoni,

Samsung aveva presentato quattro progetti dei Creative Labs che sfruttano la realtà virtuale e aumentata. Uno dei più interessante è Relumino. Si tratta di un’applicazione per Gear VR, disponibile gratuitamente su Oculus Store, che permette agli ipovedenti di leggere libri e vedere immagini in maniera più nitida.

Relumino elabora le immagini catturate dalla fotocamera posteriore degli smartphone compatibili con il visore per la realtà virtuale (Galaxy S7/S7 edge, Galaxy S8/S8+), in modo da renderle più nitide alle persone con problemi visivi. L’app offre diverse funzionalità, tra cui quelle per ingrandire le immagini, evidenziare i contorni, modificare luminosità e contrasto, filtrare e invertire i colori. Gli utenti che hanno perso la visione periferica possono usare Rilumino per spostare automaticamente parti dell’immagine all’interno dell’area visibile dell’occhio.

Grazie all’applicazione gratuita e al Gear VR è possibile ottenere risultati soddisfacenti, senza spendere migliaia di euro per dispositivi medici. Indossare un visore è comunque scomodo e non permette di usare Rilumino all’esterno dell’abitazione. Il team che ha sviluppato l’applicazione ha pianificato la realizzazione di occhiali che, oltre ad essere più discreti, possono essere indossati per tutto il giorno, eventualmente sfruttando la realtà aumentata.