Volkswagen I.D. BUZZ sul mercato nel 2022

Cristiano Ghidotti,

Presentato a gennaio sotto forma di concept, Volkswagen I.D. BUZZ diventerà un prodotto commerciale a tutti gli effetti. La riedizione dello storico pulmino VW, questa volta mosso da una coppia di motori 100% elettrici, arriverà sul mercato e sarà acquistabile. Ad annunciarlo è l’automaker tedesco, che però fissa in là nel tempo il debutto: se ne parlerà solamente nel 2022, dunque l’attesa durerà ben cinque anni.

Dal punto di vista tecnico, sarà dotato di batteria in grado di assicurare circa 435 Km di autonomia con una sola ricarica. La potenza erogata sarà pari a 369 cavalli con trazione integrale. La vocazione smart del mezzo è testimoniata sia dai fari dal look marcatamente hi-tech posizionati sulla carrozzeria frontalmente e sul retro sia dall’abitacolo interno progettato per essere modulare, basato sulla piattaforma Modular Electric Drive Kit e configurabile a seconda del numero di passeggeri (fino a otto) nonché delle singole esigenze. Non mancherà nemmeno la dotazione di tecnologie dedicate alla guida autonoma. Si tratta dunque a tutti gli effetti della rivisitazione di un veicolo storico, che fa leva sull’effetto nostalgia puntando al tempo stesso al futuro della mobilità.

Tra le altre caratteristiche di I.D. BUZZ svelate all’inizio dell’anno anche l’integrazione sulla plancia di uno schermo HUD con funzionalità legate alla realtà aumentata, un volante con pannello touchscreen in grado di scomparire quando non necessario e un potente impianto audio con connettività Bluetooth che all’occorrenza può essere scollegato e trasportato all’esterno, ideale per un party in pieno stile seventies.

Al momento Volkswagen non ha rilasciato informazioni in merito al prezzo di vendita del suo “pulmino 2.0”, ma considerando le caratteristiche equipaggiate e il concentrato di tecnologia presente a bordo non è azzardato ipotizzare che non si tratterà di un veicolo per tutte le tasche. Di seguito una galleria di immagini che permette di osservarne da vicino il design.