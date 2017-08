Xbox One X, Project Scorpio Edition in preordine

Luca Colantuoni,

La Xbox One X, annunciata all’E3 di Los Angeles, arriverà sul mercato il 7 novembre 2017, ma gli utenti possono già effettuare il preordine della Project Scorpio Edition sul sito Microsoft. Questa versione limitata della console, progettata per “gli appassionati più fedeli”, ha le stesse specifiche della versione normale, ma possiede un design personalizzato. L’azienda di Redmond ha inoltre presentato due bundle con la Xbox One S e la nuova dashboard.

Project Scorpio è il nome in codice della console e deriva dallo Scorpio Engine, il SoC octa core realizzato da AMD. Per evidenziare l’elevata potenza di elaborazione, superiore a quella della PlayStation 4 Pro, Microsoft ha stampato le parole “Project Scorpio” sulla parte esterna e sul controller in dotazione. Gli utenti noteranno inoltre che la confezione retail è ispirata alla Xbox originale. Insieme alla Xbox One X ci sono il supporto verticale, un cavo HDMI, un abbonamento Xbox Live Gold valido 14 giorni e un abbonamento Xbox Game Pass valido 1 mese.

A parte l’estetica non ci sono modifiche hardware rispetto alla versione standard. La console integra un SoC custom a 2,3 GHz, 12 GB di memoria GDDR5, un hard disk da 1 TB e un lettore Blu-ray 4K. Xbox One X è in grado di eseguire giochi a risoluzione 4K, supporta la tecnologia HDR10 e offre un audio Dolby Atmos. Il prezzo ufficiale è 499,99 euro.

Microsoft ha annunciato due nuovi bundle con la “vecchia” console: Xbox One S Minecraft Limited Edition e Xbox One S Shadow of War. Il primo, disponibile dal 3 ottobre a 400,99 euro, include la console con hard disk da 1 TB, il supporto verticale, il controller Minecraft Creeper e ovviamente il gioco Minecraft con Redstone Pack. Il secondo bundle, disponibile dal 10 ottobre, include invece la console con hard disk da 500 GB o 1 TB, il controller wireless, il gioco Middle-earth: Shadow of War, gli abbonamenti Xbox Live Gold (30 giorni) e Xbox Game Pass (14 giorni). I prezzi sono 279,00 dollari (500 GB) e 349,00 dollari (1 TB).

Al Gamescom di Colonia è stata mostrata anche la nuova dashboard con il Fluent Design e il tema light che verrà distribuita nel corso dell’autunno, probabilmente ad ottobre.