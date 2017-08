Acer Nitro 5 Spin, convertibile per giocare

Luca Colantuoni,

Acer ha annunciato il nuovo Nitro 5 Spin, uno dei primi notebook equipaggiati con un processore Intel Core di ottava generazione. Invece della potenza bruta, il produttore taiwanese ha scelto la portabilità, in modo da consentire agli utenti di giocare in mobilità, offrendo un convertibile che può essere sfruttato per altri compiti, non solo per scopi ludici.

Il Nitro 5 Spin possiede un telaio in alluminio con finiture in rilievo nero satinato e accenni di rosso. La possibilità di utilizzare il dispositivo in varie modalità, ruotando lo schermo fino a 360 gradi, consente una migliore esperienza d’uso, soprattutto con i giochi che supportano l’interazione touch. Il display IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) offre un’ampia area di visualizzazione, mentre il processore Intel Core i7 di ottava generazione consente di eseguire titoli di fascia alta, grazie all’aiuto della scheda video Nvidia GeForce GTX 1050.

La dotazione hardware comprende inoltre un SSD PCIe con capacità fino a 512 GB e memoria RAM fino a 16 GB. Il target del notebook è confermato dalla presenza di una tastiera retroilluminata, un sistema audio con due altoparlanti e un subwoofer. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac (MU-MIMO) e Bluetooth. L’antenna onnidirezionale ExoAmp di Acer assicura un segnale wireless stabile, anche se posizionata sotto la cover metallica del dispositivo e la direzione non è quella ideale.

Galleria di immagini: Acer Nitro 5 Spin, immagini del convertibile

Il Nitro 5 Spin integra inoltre un lettore di impronte digitali che può essere sfruttato per accedere a Windows 10, sfruttando la funzionalità Windows Hello. Lungo i lati del notebook ci sono tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C, l’uscita HDMI, il card reader SD e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.220 mAh offre un’autonomia fino a 10 ore. Il Nitro 5 Spin sarà disponibile dal mese di ottobre ad un prezzo base di 1.299 euro.