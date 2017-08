EISA Awards 2017: tre premi per i prodotti Canon

Cristiano Ghidotti,

Canon esce a testa alta dagli EISA Awards 2017, aggiudicandosi ben tre dei riconoscimenti assegnati dall’European Imaging and Sound Association. Due fotocamere appartenenti al segmento DSLR e un obiettivo sono stati premiati dai giudici per la loro qualità costruttiva e per le performance offerte in fase di acquisizione delle immagini.

Nel dettaglio, la EOS 5D Mark IV (In offerta su Amazon a 3.249 euro) è stata eletta come miglior prodotto nella categoria Professional DSLR Camera 2017-2018, mentre il modello EOS 77D (In offerta su Amazon a 710 euro) si è piazzato davanti alla concorrenza nel segmento Consumer DSLR Camera 2017-2018. Due reflex, dunque, una indirizzata all’utenza professionale e l’altra invece progettata per rispondere alle esigenze di quella consumer.

Passando all’ottica, il grandangolo EF 16-35mm F2.8 III USM ha ricevuta la targa come migliore Professional DSLR Lens 2017-2018. Queste le parole di Lee Bonniface (Marketing Director, Consumer Imaging, Canon Europe), che ha sottolineato l’importanza dei riconoscimenti.

Canon gode di una solida e duratura reputazione per la fornitura di prodotti di altissima qualità, che consentono agli utenti di raccontare al meglio le loro storie, facilitando il potenziale creativo attraverso il supporto, l’affidabilità e la coerenza necessari. Ricevere un feedback sui nostri prodotti attraverso premi tanto ambiti, come quelli rilasciati da EISA, è importantissimo. Infatti, tentiamo sempre di produrre soluzioni pionieristiche e di eccellente qualità, per consentire ai fotografi di tutto il mondo di scoprire, acquisire e condividere le loro storie attraverso la fotografia.

Gli EISA Awards 2017 sono assegnati ogni anno da un panel di editori appartenenti a più di 50 riviste internazionali da 20 paesi tra Europa, Stati Uniti e Australia. L’obiettivo della manifestazione è quello di mettere in luce le migliori proposte offerte sul mercato dai produttori in termini di progresso tecnologico, innovazione e performance applicati al settore imaging.