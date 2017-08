Gamescom 2017: FIFA 18 vs. PES 2018, i trailer

Cristiano Ghidotti,

Anche quest’anno si ripropone la sfida: FIFA 18 vs. PES 2018. A eleggere il vincitore saranno inevitabilmente ancora una volta gli appassionati, preferendo una simulazione calcistica all’altra in fase di acquisto. Se la serie targata EA Sports ha saputo primeggiare nelle ultime stagioni, il distacco tra le due produzioni è andato via via assottigliandosi, grazie al buon lavoro svolto da Konami in fase di sviluppo al fine di rilanciare il brand.

I due titoli si sono già resi protagonisti all’evento Gamescom 2017 in corso a Colonia con la pubblicazione dei rispettivi trailer. Entrambi presentano un montaggio dal ritmo serrato, mettendo in evidenza la spettacolarità dell’azione, soprattutto quella sotto porta. Se FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro) punta a mantenere la leadership riproponendo una formula già capace di dimostrarsi vincente nonostante le immancabili critiche dei puristi, PES 2018 (In offerta su Amazon a 58 euro) mira a recuperare terreno focalizzandosi sul realismo e tenendo in considerazione i tanti feedback ricevuti dalla community di giocatori. Il titolo di EA Sports arriverà sugli scaffali il 29 settembre, mentre quello di Konami con un paio di settimane di anticipo, il 14 settembre.

La rivalità tra i due brand affonda le proprie radici nel lontano passato della storia videoludica: correva l’anno 1994, quando le serie fecero il loro debutto sulle console 16-bit. La prima uscita di quella targata Electronic Arts si chiamava FIFA International Soccer, mentre Konami aveva scelto per la sua l’appellativo International Superstar Soccer (edizione europea della giapponese Jikkyou World Soccer: Perfect Eleven). Da allora sono trascorsi oltre due decenni, ma il duopolio regge e all’orizzonte non si intravedono sagome di potenziali concorrenti.

Per i possessori della console ibrida Switch la scelta sarà forzata: solo FIFA 18 arriverà sulla console Nintendo con una versione ottimizzata per il suo particolare sistema di controllo, mentre Konami ha scelto di non destinare risorse allo sviluppo di un’edizione dedicata, almeno per questa stagione.