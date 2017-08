HP Omen X Laptop, progettato per l’overclocking

Luca Colantuoni,

HP ha presentato al Gamescom 2017 di Colonia il nuovo Omen X Laptop, un notebook per giocare che offre il massimo in termini di prestazioni e possibilità di overclocking. L’utente può infatti modificare le frequenze di CPU, GPU e RAM per un’esperienza gaming al top. Il dispositivo è anche facilmente aggiornabile, rimuovendo il pannello posteriore.

Le possibilità di overclock sono garantite dal processore Intel Core i7-7820HK con moltiplicatore sbloccato (ma è disponibile anche il processore Intel Core i7-7700HQ), dalla RAM DDR4-2800 (fino a 32 GB) e dalla scheda video Nvidia GeForce GTX 1080. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore con quattro heatpipe da 3,5 millimetri allontana il calore dai componenti interni, spingendolo verso l’esterno attraverso le feritoie posteriori. HP offre tre opzioni per lo storage: SSD in configurazione RAID0, SSD PCIe+HDD oppure un hard disk da 1 TB.

L’utente può scegliere uno schermo da 17,3 pollici con risoluzione 4K o con risoluzione 1080p e 120 Hz, entrambi con supporto Nvidia G-Sync. Non mancano una tastiera retroilluminata con LED RGB programmabili e un sistema audio sviluppato da Bang & Olufsen. Lungo tre lati del notebook ci sono numerose porte: tre USB 3.0 Type-A, due USB 3.1 Type-C (Thunderbolt 3), card reader SD, HDMI 2.0a con supporto HDR, mini DisplayPort e RJ-45 (Gigabit Ethernet).

Galleria di immagini: HP Omen X Laptop, immagini del notebook

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. HP ha installato varie applicazioni per la gestione dell’overclocking, la personalizzazione della tastiera e l’ottimizzazione del traffico di rete. Omen X Laptop sarà disponibile dal mese di novembre a partire da 2.799 euro. Non è noto se e quando arriverà in Italia, come i precedenti modelli della serie Omen.