iPhone 8: online video con Touch ID posteriore

A poche settimane dalla presentazione di iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe lanciare per i 10 anni della linea, si torna a parlare del lettore di impronte digitali Touch ID. Sebbene la maggior parte dei rumor recenti abbia indicato l’effettiva eliminazione della tecnologia, sostituito da un sistema di scansione 3D del volto, un nuovo video apparso online sembra mescolare le carte in tavola. Proveniente dalla Cina, e pubblicato sul social network locale Weibo, il filmato mostra la fase di test di un lettore posto sulla scocca posteriore del dispositivo.

Così come già accennato, per la gran parte degli analisti il nuovo iPhone 8 sarà privo di un lettore Touch ID, sostituito da un sistema per la scansione 3D dei volti. Gli ultimi leak in materia, infatti, confermano l’assenza del sensore sia sull’intera scocca del device. Qualche mese fa, tuttavia, è emersa l’ipotesi dell’introduzione della tecnologia sulla scocca posteriore dello smartphone e, sebbene una simile possibilità sia stata di recente smentita, il rumor torna oggi con una certa insistenza.

Un video pubblicato su Weibo, e rilanciato su Twitter da Slashleaks, riprende un macchinario speciale, forse in uso presso i partner asiatici di Cupertino. Dotato di uno sportello apposito e di uno schermo, l’apparecchio ospita gli iPhone: a seguito di alcuni controlli elettronici, un dipendente verifica il funzionamento di Touch ID poggiando le dita sul sensore posteriore. I device coinvolti potrebbero essere effettivamente degli iPhone 8, considerata la disposizione verticale della doppia fotocamera.

La clip, di circa dieci secondi di durata, potrebbe però non essere recente: secondo i principali analisti, si tratterebbe di una ripresa effettuata sui primi prototipi di Apple, poi scartati. Ormai da diversi mesi, in effetti, si parla di decine di modelli preliminari elaborati dalle parti di Cupertino, non si può escludere perciò quelli ripresi siano solamente degli iPhone 8 di test. Non resta che attendere, a questo punto, l’evento ufficiale di Cupertino atteso per settembre.