PES 2018: la demo in download dal 30 agosto

È senza alcun dubbio una giornata ricca di annunci e novità per chi segue il mondo videoludico: dall’evento Gamescom 2017 in corso a Colonia arriva anche l’ufficializzazione della data di uscita per la demo di PES 2018 (In offerta su Amazon a 58 euro). Sarà possibile scaricarla sulle piattaforme PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One a partire dalla prossima settimana, più precisamente da mercoledì 30 agosto. La versione destinata ai PC dovrebbe invece arrivare al day one del 14 settembre.

Confermato anche l’elenco delle squadre selezionabili per scendere in campo e testare il gameplay di Pro Evolution Soccer 2018, giocando un’amichevole da soli oppure in compagnia, in modalità offline. Sono presenti sia club (anche uno a rappresentare la Serie A italiana) che nazionali, come è possibile osservare nell’immagine di apertura: Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter, Corinthians Paulista, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Colo Colo, Germania, Argentina e Brasile. Due invece gli stadi inclusi: Camp Nou e Signal Iduna Park. Di seguito il trailer distribuito in occasione della kermesse tedesca.

PES 2018 sarà uno dei titoli ottimizzati per sfruttare al meglio la potenza di calcolo (6 TFLOPS) della console Xbox One X di Microsoft, che farà il suo debutto ufficiale sul mercato nel mese di novembre. Grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori sarà possibile eseguire il gioco a risoluzione 4K e in HDR. Lo stesso sarà consentito anche ai possessori di PlayStation 4 Pro. Konami ha dichiarato che per questa stagione non verrà rilasciata un’edizione della simulazione calcistica per la console ibrida Nintendo Switch (che invece accoglierà il concorrente FIFA 18). Se ne riparlerà probabilmente il prossimo anno con Pro Evolution Soccer 2019.

La sfida per eleggere il migliore titolo videoludico dedicato al calcio è già iniziata: in campo, come ogni anno, ci sono Konami ed EA Sports. Le due formazioni sono pronte a darsi battaglia per conquistare il favore della community di appassionati.