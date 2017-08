SNES Mini: tutte le caratteristiche in un video

Cristiano Ghidotti,

Il nuovo oggetto del desiderio dei retrogamer si chiama Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Meglio noto come SNES Mini, è la riedizione in miniatura della console 16-bit che ha segnato un’intera epoca videoludica. La richiesta è tale che in Rete si fatica a trovarlo (In offerta su Amazon a 79 euro). Le consegne delle prime unità acquistate prenderanno il via alla fine del prossimo mese, il 29 settembre.

Nintendo, in concomitanza con l’evento Gamescom 2017, ha pubblicato un lungo filmato, visibile in streaming di seguito, che pone l’accento su tutte le caratteristiche del prodotto. Si va dalla possibilità di scegliere fra tre differenti modalità di esecuzione dei giochi (4:3, Tubo Catodico, Risoluzione Originale) alla funzionalità Rewind per riavvolgere le sessioni di gameplay e affrontare agevolmente i passaggi più difficili, senza dimenticare la possibilità di personalizzare lo schermo con una varietà di cornici. Non manca poi il supporto ai salvataggi per ripartire esattamente dal punto in cui vengono abbandonate le partite. Nella confezione sono inclusi due controller, per lanciarsi fin da subito nelle sfide multiplayer in locale, ovviamente con i titoli compatibili.

I giochi preinstallati su SNES Mini sono in totale 21: tra questi c’è anche Star Fox 2, mai pubblicato e finora rimasto inedito. Gli altri sono classici dell’era 16-bit, riconducibili a pressoché qualsiasi genere: Contra III The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi’s Island, Super Metroid, Super Punch-Out!!.