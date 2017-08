Alcatel U5 HD, display HD e migliori fotocamere

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese TCL Communication ha annunciato un altro smartphone Android di fascia bassa pensato per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza d’uso semplice e allo stesso tempo divertente. Il nuovo Alcatel U5 HD è in realtà una versione migliorata del precedente Alcatel U5, presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona e disponibile in Italia dal mese di giugno.

Esteticamente non ci sono differenze rispetto al vecchio modello, quindi gli utenti troveranno un telaio in plastica e la cover posteriore texturizzata che impedisce allo smartphone di scivolare dalle mani. Anche le dimensioni sono le stesse, dato che lo schermo ha una diagonale di 5 pollici. Il produttore ha però aumentato la risoluzione da FWVGA (854×480 pixel) a HD (1280×720 pixel). La seconda novità di rilievo riguarda le fotocamere, per le quali sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel, entrambe con flash LED. Quella posteriore ha anche l’autofocus e la stabilizzazione elettronica delle immagini.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek MTK6737 a 1,25 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802,11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM. La batteria di 2.200 mAh. Il sistema operativo è Android Nougat.

Alcatel U5 HD verrà offerto nelle colorazioni Volcano Black e Pure White. Lo smartphone sarà disponibile da metà settembre nei negozi delle migliori catene dell’elettronica di consumo. Il prezzo consigliato di 129,90 euro.