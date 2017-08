Facebook down: cosa sta succedendo? (update)

Cristiano Ghidotti,

Facebook down in tutta Europa. In molti stanno segnalando problemi nell’accesso al social network, affidandosi alle altre piattaforme e spingendo l’hashtag #facebookdown fra i trend topic.



Il consiglia, per chi desidera accedere a Facebook da computer, è quello di affidarsi almeno temporaneamente a un altro browser.



Effettivamente, provando ad attivare la modalità Incognito il social network risulta accessibile. Un altro workaround consigliato è quello che passa da una pulizia della cache (Ctrl+F5).

Nella mappa allegata di seguito, tratta dal sito Down Detector, è possibile osservare come la maggior parte delle segnalazioni si concentri nel Regno Unito. Anche il resto d’Europa è interessato, Italia compresa, con un focus particolare nel centro nord del paese. Il blackout ha iniziato ad espandersi a macchia d’olio poco dopo le ore 11:30.

Ciò che compare è una schermata che avvisa dell’impossibilità di connettersi alla piattaforma. Non è chiaro quali siano le cause del problema, che sembra affliggere gli utenti in modo casuale. Abbiamo effettuato un rapido test tra i colleghi della redazione e la metà circa conferma di non riuscire ad accedere al proprio profilo né alle altre bacheche o pagine. Questo ciò che viene mostrato provando a digitare l’URL di Facebook nel proprio browser: “Impossibile raggiungere il sito”. Stand alla dashboard di Facebook tutto dovrebbe funzionare normalmente, ma la realtà dei fatti è un’altra.

Conferme arrivano dalla stampa a livello internazionale: ne parlano The Independent e ZDNet. Il sito Outage.Report sta raccogliendo numerose segnalazioni dagli utenti che non possono accedere a Facebook.

Ovviamente, in molti si sono riversati sugli altri social per segnalare il problema: Twitter su tutti, dove l’hashtag #facebookdown raccoglie un numero non indifferente di post.

Facebook is Down across the world……#Facebook — Michael A. Koplen (@MichaelAKoplen) August 23, 2017

… in aggiornamento