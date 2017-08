Facebook down: cosa sta succedendo?

Cristiano Ghidotti,

Facebook down in tutto il mondo. In molti stanno segnalando problemi nell’accesso al social network, affidandosi alle altre piattaforme e spingendo l’hashtag #facebookdown fra i trend topic.

Ciò che compare è una schermata che avvisa dell’impossibilità di connettersi alla piattaforma. Non è chiaro quali siano le cause del problema, che sembra affliggere gli utenti in modo casuale. Abbiamo effettuato un rapido test tra i colleghi della redazione e la metà circa conferma di non riuscire ad accedere al proprio profilo né alle altre bacheche o pagine. Questo ciò che viene mostrato provando a digitare l’URL di Facebook nel proprio browser: “Impossibile raggiungere il sito”. Stand alla dashboard di Facebook tutto dovrebbe funzionare normalmente, ma la realtà dei fatti è un’altra.

Conferme arrivano dalla stampa a livello internazionale: ne parlano The Independent e ZDNet.

Outage.Report sta in effetti raccogliendo numerose segnalazioni dagli utenti che non possono accedere a Facebook.

Ovviamente, in molti si sono riversati sugli altri social per segnalare il problema: Twitter su tutti.

Oh dear, Facebook seems to have a problem… pic.twitter.com/Bhjn9PJtkp — Philip Whitford (@PhilipWhitford) August 23, 2017

Un altro esempio.

Facebook is Down across the world……#Facebook — Michael A. Koplen (@MichaelAKoplen) August 23, 2017

… in aggiornamento