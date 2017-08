Google lancia Chrome Enterprise per le aziende

Cristiano Ghidotti,

Se è vero che i Chromebook e il sistema operativo Chrome OS sono arrivati nel corso degli anni a diventare estremamente popolari nell’ambito educativo, in quello professionale sono ancora poco utilizzati. Google ha intenzione di cambiare le cose, mettendo in campo un’iniziativa rivolta proprio all’ambito business: nasce oggi Chrome Enterprise.

Si tratta in sintesi di un servizio in abbonamento offerto alle società che desiderano gestire un grande quantitativo di dispositivi basati sulla tecnologia di Chrome OS. Il prezzo è di 50 dollari all’anno per ogni device. Tra le feature offerte agli admin figurano ad esempio la possibilità di configurare da remoto le estensioni di Chrome, installare le applicazioni Android (sui modelli compatibili), connettere le stampanti di rete, abilitare l’accesso ai network e gestire gli aggiornamenti del sistema operativo. Non mancano poi il supporto a Microsoft Active Directory e VMware Workspace ONE.

I motivi che hanno portato alla nascita di Chrome Enterprise sono da ricercare, secondo Google, anzitutto nei feedback raccolti dalle aziende. Così il gruppo di Mountain View spiega la scelta di introdurre una soluzione destinata alle realtà professionali, sempre più inclini ad abbracciare le tecnologie cloud.

Fin dal lancio di Chrome OS nel 2009, il nostro obiettivo è stato quello di realizzare il sistema operativo più semplice, veloce e sicuro possibile. Abbiamo tratto ispirazione da tutti i modi in cui le aziende hanno abbracciato Chrome, dai Chromebook utilizzati negli uffici, dai dispositivi Chrome condivisi nella quotidianità, fino alla segnaletica e ai chioschi messi a disposizione dei clienti per l’interazione nei negozi. Però, con così tante esigenze manifestate dai professionisti, senza citare i molti dispositivi impiegati, le società ci hanno riferito di volere un’unica soluzione economicamente efficiente in grado di offrire flessibilità e controllo, per mantenere i loro dipendenti connessi. Ecco perché oggi annunciamo Chrome Enterprise.

Per meglio chiarire tutte le caratteristiche di Chrome Enterprise, il gruppo di Mountain View ha organizzato un webinar per la giornata di oggi. Sarà accessibile anche dall’Europa, effettuando la registrazione su un’apposita pagina.