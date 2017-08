Google Maps segnala BlaBlaCar per i lunghi viaggi

Cristiano Ghidotti,

Un nuovo sistema di trasporto fa il suo ingresso tra quelli segnalati dall’applicazione Google Maps, su dispositivi Android e iOS, per gli spostamenti. Si tratta di BlaBlaCar, servizio di car pooling fondato in Francia nell’ormai lontano 2004 e oggi operante in 22 paesi di tutto il mondo, Italia compresa, con oltre 25 milioni di utenti a livello globale.

Abbiamo fatto una prova e accertato che la funzionalità è già disponibile anche nel nostro paese, come testimonia lo screenshot allegato di seguito. L’opzione BlaBlaCar viene mostrata per i viaggi sulle lunghe distanze: nel nostro test abbiamo impostato la stazione di Milano Centrale come punto di partenza e quella di Roma Termini come location di destinazione. Il servizio è segnalato tra i sistemi di trasporto pubblico, con una stima indicativa del tempo di percorrenza (5 ore e 41 minuti in automobile) e la tariffa da pagare per dividere le spese di carburante e casello, anch’essa indicativa.

Un tap sull’opzione apre l’app di BlaBlaCar consentendo di portare a termine la procedura o, in alternativa, rimanda alla pagina dello store per il suo download. L’integrazione in Maps è frutto di un accordo tra le parti (stando a quanto riporta la redazione del sito TechCrunch) che prevede una piccola quota versata dal gruppo francese a Google per ogni viaggio prenotato attraverso l’applicazione di bigG.

I dati pubblicati nel mese di maggio parlano di circa 2,5 milioni di italiani già iscritti a BlaBlaCar: dal 2012 ad oggi hanno percorso insieme oltre 1,5 miliardi di chilometri. Le tratte più popolari sono Milano-Genova, Milano-Padova e Roma-Napoli, con una distanza media che si aggira intorno ai 340 Km per una spesa procapite di circa 18 euro.