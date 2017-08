iPhone 8: l’evento sarà il 12 settembre?

Marco Grigis,

Si avvicina l’atteso evento di presentazione del nuovo iPhone 8, lo smartphone che affiancherà iPhone 7S e iPhone 7S Plus per celebrare i dieci anni della linea di Apple. E, sebbene la società di Cupertino non abbia al momento annunciato ufficialmente il keynote, emergono online le prime date. I nuovi dispositivi potrebbero essere presentati il 12 settembre, così come riportano alcune fonti francesi.

L’indiscrezione è stata resa nota dalla testata d’Oltralpe Mac4Ever, sulla base di alcune informazione raccolte presso alcuni carrier locali partner di Cupertino. A quanto sembra, la società avrebbe già comunicato ai principali operatori la data dell’evento di presentazione di iPhone 8, affinché possano prepararsi per tempo all’aumento delle richieste degli utenti: oltre alla giornata del 12 per il lancio, pare che i dispositivi possano essere messi in vendita dal 22 dello stesso mese.

Quella del 12 settembre appare come una data certamente tipica, e ampiamente prevedibile, per Cupertino. Il gruppo è infatti solito presentare i suoi nuovi smartphone nella seconda settimana del mese, approfittando dell’ormai tradizionale martedì per l’evento. Di norma, la società californiana inoltra gli inviti per la stampa nel corso degli ultimi giorni di agosto, di conseguenza eventuali notizie in merito potrebbero giungere già la prossima settimana.

Così come già accennato, saranno probabilmente tre gli smartphone in via di presentazione: iPhone 7S e iPhone 7S Plus, successori dell’attuale generazione e promossi alla ricarica wireless, a cui si aggiunge l’inedito iPhone 8. Stando alle indiscrezioni emerse nel corso dell’ultimo mese, il device potrebbe vedere l’integrazione di uno schermo OLED da 5.8 pollici, edge-to-edge affinché possa coprire l’intera superficie frontale, il tutto alimentato da un veloce processore della famiglia A11. Oltre a questi dispositivi, il keynote potrebbe rappresentare anche l’occasione idonea per il lancio di altri prodotti targati mela morsicata, tra cui Apple Watch Series 3, la rinnovata Apple TV 4K e HDR, nonché il nuovo sistema operativo iOS 11.