Lamborghini Alpha One, elegante ed esclusivo

Luca Colantuoni,

Il noto produttore di automobili ha annunciato uno smartphone Android per “veri intenditori del lusso discreto”. Il nuovo Lamborghini Alpha One combina l’eleganza del design italiano, l’elevata qualità dei materiali e la moderna tecnologia. Ovviamente si tratta di un prodotto esclusivo indirizzato ad un ristretto numero di persone, per le quali il prezzo non rappresenta un problema. Il dispositivo può essere acquistato online e negli store presenti nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti.

Il Lamborghini Alpha One possiede un telaio in LiquidAlloy, una lega di “metallo liquido” con una forza meccanica superiore a quella del titanio, in grado di resistente alle cadute, ai graffi, alla corrosione e agli agenti chimici. La parte posteriore è ricoperta con pelle italiana. Lo schermo AMOLED da 5,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 4, ha una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 820 a 2,15 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 20 megapixel con apertura f/1.8, autofocus a rilevamento di fase (PDAF), stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini (OIS+EIS), mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.2. Lo smartphone offre un audio Hi-Fi, grazie al processore e all’amplificatore dedicati, al supporto per Dolby Atmos e ai due altoparlanti frontali. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 3.250 mAh.

Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, il jack da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Il prezzo del Lamborghini Alpha One è 2.450 dollari, IVA esclusa. Insieme allo smartphone viene offerta una custodia in pelle fatta a mano.