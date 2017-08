Meizu presenta il nuovo M6 Note

Luca Colantuoni,

Meizu ha svelato il nuovo M6 Note, successore dell’attuale M5 Note, dal quale eredita alcune caratteristiche, tra cui la dimensione dello schermo. Lo smartphone offre una maggiore potenza di calcolo rispetto al suo predecessore e soprattutto una migliore fotocamera frontale che permette di scattare selfie di qualità più elevata. Nonostante il prezzo accessibile, il produttore cinese ha integrato anche una dual camera posteriore. Il dispositivo dovrebbe essere distribuito anche in Italia da Concorde SpA.

Il Meizu M6 Note possiede un telaio unibody in alluminio, un materiale ormai utilizzato anche per smartphone di fascia medio-bassa. Lo schermo 2.5D da 5,5 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), come quello del precedente modello. Il produttore ha invece sostituito il processore MediaTek Helio P10 con uno Snapdragon 625 a 2 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Gli utenti potranno anche acquistare una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel (apertura f/1.9) e 5 megapixel (apertura f/2.0), flash LED dual tone e dual PDAF. La fotocamera secondaria cattura l’informazione sulle profondità e permette di applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido).

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida. Presente inoltre il lettore di impronte digitali mTouch 2.1 nascosto sotto il pulsante Home. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia Flyme OS 6. Il Meizu M6 Note sarà disponibile in tre colori (nero, blu e oro) dal 2 settembre. I prezzi sono 1.099 Yuan (3GB+16GB), 1.299 yuan (3GB+32GB) e 1.699 yuan (4GB+64GB).