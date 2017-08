PayPal per gli acquisti su Nintendo Switch

Cristiano Ghidotti,

Da oggi è possibile utilizzare un qualsiasi account PayPal per effettuare l’acquisto dei giochi sull’eShop di Nintendo Switch. La nuova funzionalità è già disponibile anche in Italia e risulta particolarmente comoda per tutti coloro che desiderano evitare di inserire le credenziali della propria carta di credito quando si tratta di comprare un titolo o un contenuto online.

La prima volta che si intende utilizzare PayPal per acquistare sulla console Switch (In offerta su Amazon a 328 euro) è necessario affrontare un breve processo di configurazione strutturato in alcuni passaggi. Anzitutto bisogna selezionare la piattaforma come metodo di pagamento, poi seguire le istruzioni mostrate sullo schermo in modo da effettuare il login, passando dal click su un link inviato da Nintendo tramite email. Sul sito ufficiale si ricorda che è necessario avere almeno 18 anni per poter usufruire della funzionalità. I benefici si traducono soprattutto in termini di sicurezza. Ecco un estratto del comunicato.

Siamo lieti di annunciare che d’ora in poi potrai collegare il tuo account Nintendo al tuo account di PayPal e usare quest’ultimo come metodo di pagamento pratico e veloce per gli acquisti nel Nintendo eShop di Nintendo Switch. Inoltre, potrai usare PayPal anche per gli acquisti del Nintendo eShop effettuati qui sul nostro sito ufficiale.

Va ricordato che l’account PayPal utilizzato per l’acquisto dei giochi e dei contenuti su Switch deve essere appartenente alla stessa regione dello store: in altre parole, per comprare un titolo sul negozio virtuale europeo è necessario che il profilo registrato sia relativo a un paese EU e così via.