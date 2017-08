Samsung Galaxy Note 8 anche in Orchid Gray

Luca Colantuoni,

Manca circa un’ora all’evento Unpacked di Samsung, ma continuano ad arrivare informazioni sull’atteso Galaxy Note 8. Anche questa volta la fonte è il noto leaker Evan Blass che ha pubblicato su Twitter l’immagine del phablet nella colorazione Orchid Gray. Intanto un poster ufficiale conferma che il dispositivo potrà essere ordinato in Italia dal 24 agosto e sarà in vendita dal 15 settembre.

Il Galaxy Note 8 verrà dunque offerto in almeno quattro colori (Midnight Black, Maple Gold, Deep Sea Blue e Orchid Gray), ma al momento non è possibile stabilire se le opzioni saranno disponibili in tutti i mercati. È quasi certo, invece, che la versione con processore Snapdragon 835 verrà commercializzata solo negli Stati Uniti, mentre il processore Exynos 8895 troverà posto nei modelli venduti negli altri paesi. Qualche dubbio c’è ancora sulla risoluzione delle due fotocamere posteriori, sulla quantità di RAM (4 o 6 GB) e sulla dimensione dello storage (solo 64 o anche 128 GB).

Per quanto riguarda le altre specifiche non dovrebbero esserci sorprese: schermo Super AMOLED Infinity Display da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, fotocamera frontale da 8 megapixel, slot microSD, batteria da 3.300 mAh, lettore di impronte digitali sul retro, scanner dell’iride, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e ovviamente stilo S Pen.

Gli utenti italiani che prenoteranno il Galaxy Note 8 tra il 24 agosto e il 14 settembre riceveranno in regalo il dock DeX che trasforma il phablet in un computer desktop. Il prezzo del nuovo top di gamma del produttore coreano sarà piuttosto elevato e dovrebbe superare i 1.000 euro.