iPhone 8: solo il 18% spenderà 1.000 dollari

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone 8 è alle porte e, come anticipato da numerosi analisti nel corso delle ultime settimane, il prezzo del device potrebbe superare abbondantemente i 1.000 dollari. Una recente analisi condotta da Barclays, tuttavia, svela come solo una porzione degli utenti iPhone sia interessata all’acquisto di un prodotto dai simili costi, circa il 18% degli attuali possessori. Non un vero problema per Cupertino, tuttavia, considerato come iPhone 8 rappresenti una proposta evidentemente orientata al settore altospendente del mercato.

La previsione arriva in concomitanza con il lancio del Samsung Galaxy Note 8 da parte di Samsung, un device anche questo proposto agli appassionati altospendenti del gruppo sudcoreano. L’analista Mark Moskowitz sostiene Samsung si appresti a cogliere la leadership fra gli smartphone di alta fascia, mentre Apple potrebbe incontrare qualche limitazione nella vendita dei suoi iPhone 8.

Secondo l’esperto, solo un utente su cinque potrebbe essere disposto a spendere più di 1.000 dollari per accaparrarsi lo smartphone OLED di Cupertino, mentre la gran parte dei consumatori fedeli al gruppo potrebbe orientarsi sui modelli già esistenti o, ancora, optare per iPhone 7S e iPhone 7S Plus:

Sebbene il device [Samsung Note 8, ndr] appaia più un’evoluzione che una rivoluzione, crediamo che questo lancio rappresenti il ritorno di una convinta competizione sul segmento premium degli smartphone, a seguito della debacle sul Note 7 dello scorso anno. Per Apple, siamo preoccupati la compagnia debba raggiungere le aspettative degli investitori a seguito dell’atteso lancio di tre nuovi smartphone a settembre. Un obiettivo reso più difficile considerando come solo il 18% degli acquirenti potenziali di iPhone siano disposti a spendere più di 1.000 dollari per un nuovo dispositivo, sotto alle previsioni del 30-35% attese dagli investitori.

Come già anticipato, però, la strategia di Apple potrebbe essere diversa rispetto a quanto preventivato. Il nuovo iPhone 8, forse non a caso chiamato iPhone Edition, seguirà sostanzialmente il percorso di Apple Watch Edition: un prodotto specificatamente pensato per i consumatori altospendenti, mirato a un target abbastanza ridotto. È probabile che Cupertino abbia già messo in conto una performance più di nicchia per iPhone 8, rispetto agli altri colleghi della linea.