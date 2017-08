Samsung Gear S4, annuncio all’IFA 2017 di Berlino

Luca Colantuoni,

Il protagonista assoluto dell’evento Unpacked di ieri sera è stato il Galaxy Note 8, ma il produttore coreano ha annunciato anche una nuova versione del visore Gear VR compatibile con il phablet. All’IFA 2017 di Berlino verrà invece presentato il Gear S4 e probabilmente il Gear Fit 2 Pro, svelato in anticipo sul sito ufficiale.

I due indossabili dovrebbero essere annunciati il 30 agosto. Per quanto riguarda lo smartwatch non ci sono informazioni sulle specifiche, ma si prevede un processore più veloce, una maggiore autonomia e ovviamente la presenza dell’assistente personale Bixby. Il sistema operativo sarà ancora Tizen. DJ Koh, Presidente della divisione mobile, ha dichiarato che il mercato degli indossabili non è cresciuto molto perché gli utenti cercano più funzionalità nei dispositivi. Probabile quindi che il Gear S4 permette di registrare un numero superiore di parametri vitali.

Del Gear Fit 2 Pro, invece, si conoscono tutte le specifiche (la pagina sul sito ufficiale è stata rimossa). Si tratta di una versione aggiornata del precedente modello che può resistere fino a 50 metri di profondità con schermo curvo Super AMOLED da 1,5 pollici, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria flash (2 GB disponibili), accelerometro, giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS, e batteria da 200 mAh.

Il dirigente coreano ha infine confermato che verrà presentato uno smart speaker, ma quasi certamente non in occasione dell’IFA di Berlino. L’altoparlante permetterà di eseguire diverse operazioni con la voce, sfruttando Bixby, e di controllare altri dispositivi Samsung presenti nell’abitazione. Il produttore entrerà dunque in competizione con Apple (HomePod), Google (Home) e soprattutto Amazon (Echo).