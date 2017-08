Samsung Gear VR, nuovo modello per Galaxy Note 8

Luca Colantuoni,

Insieme al Galaxy Note 8, Samsung ha presentato una nuova versione del Gear VR con controller incluso. Il produttore coreano non ha svelato tutti i dettagli, ma in base alle immagini presenti sul sito ufficiale non sembrano esserci differenze estetiche rispetto al precedente modello. Oltre allo smartphone, gli utenti potranno acquistare diversi accessori, tra cui il Samsung DeX.

Il visore annunciato a fine marzo è compatibile con i Galaxy S8/S8+, S7/S7 edge, S6/S6 edge/S6+ e Galaxy Note 5. Stranamente Samsung non ha pensato al futuro, quindi ha dovuto realizzare un’altra versione del Gear VR, più larga della precedente, in grado di ospitare il nuovo Galaxy Note 8. Ovviamente è possibile utilizzare tutti gli smartphone precedenti. Design, peso e colore sono invariati. L’unica differenza visibile è l’assenza dei controlli per il volume sul lato destro. Il prezzo è 129,99 dollari. Non è noto quando arriverà in Italia.

Durante l’evento Unpacked non è stata posta particolare enfasi sulla realtà virtuale. Tra l’altro, il nuovo Gear VR non verrà offerto in bundle con il Galaxy Note 8 in nessun paese. Gli utenti statunitensi possono scegliere tra la action camera Gear 360 o un wireless charger e una microSD da 128 GB, mentre in Italia sarà possibile avere in regalo un Samsung DeX, il dock che trasforma il phablet in un computer desktop, collegando mouse, tastiera e monitor, come si può vedere nel video.

Il produttore coreano ha aggiornato il catalogo degli accessori, aggiungendo versioni compatibili con il Galaxy Note 8. È possibile acquistare vari tipi di cover (in pelle, plastica, silicone e alcantara, con LED e cavalletto), il wireless charger convertibile, i battery pack da 5.100 mAh e la tastiera fisica QWERTY.