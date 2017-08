Xbox One X: la Project Scorpio Edition va a ruba

Cristiano Ghidotti,

La console next gen di Microsoft è alle porte e la community di videogiocatori sembra ansiosa di poterci mettere le mani. Xbox One X farà il suo debutto ufficiale il 7 novembre, tra poco più di due mesi. La Project Scorpio Edition in pre-ordine da qualche giorno sembra aver fatto registrare un interesse andato ben oltre le più rosee aspettative del gruppo di Redmond.

Si tratta di un’edizione limitata e speciale della console, caratterizzata dalla presenza della scritta “Project Scorpio” (nome in codice utilizzato durante lo sviluppo di Xbox One X), una particolare finitura della scocca e lo stand per mantenere la piattaforma in verticale durante il funzionamento. Il tutto in vendita al prezzo di 499,99 euro. Stando a quanto dichiarato da Aaaron Greenberg, Marketing Manager di Xbox, le unità che Microsoft aveva previsto di vendere in una settimana sono letteralmente andate a ruba, esaurendosi in un solo giorno. Queste le sue parole, raccolte da Rocket Beans TV in occasione della Gamescom di Colonia.

Sapevamo che i nostri fan più fedeli avrebbero effettuato il pre-ordine digitale della Xbox One X e abbiamo voluto crearne un’edizione speciale solo per loro. In particolare, in Germania i giocatori l’hanno acquistata ad un ritmo accelerato, forse il più rapido del mondo. È grandioso vedere il supporto da parte dei nostri appassionati.

Per quanto riguarda l’Italia, Xbox One X Project Scorpio Edition risulta ancora disponibile per l’acquisto (almeno nel momento in cui viene scritto questo articolo) sulle pagine del sito ufficiale Microsoft. Per i collezionisti e tutti coloro che hanno intenzione di accaparrarsi un’unità di questa edizione limitata il consiglio è però quello di non perdere tempo: una volta terminate le scorte, il gruppo di Redmond non ne produrrà altre e metterà in vendita solo la versione standard della console.