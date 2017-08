Alcatel Idol 5 e altri smartphone all’IFA 2017

Luca Colantuoni,

TCL Communication, proprietario del marchio Alcatel, annuncerà diversi smartphone all’IFA 2017 di Berlino. Alcatel Idol 5 dovrebbe essere il modello più interessante, uno dei due dispositivi che avranno probabilmente uno schermo full HD. Oltre al nuovo Alcatel U5 HD, già presentato due giorni fa, i visitatori della manifestazione tedesca troveranno anche tre modelli di fascia medio-bassa: Alcatel A7, A7 XL e A3 Plus.

In base alle indiscrezioni circolanti in Rete e alle informazioni scoperte nel database di GFXBench, Alcatel Idol 5 è uno smartphone di fascia media con schermo IPS da 5,2 pollici (1920×1080 pixel), processore quad core MediaTek MT6735 a 1,3 GHz, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 16 e 13 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 2.800 mAh. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà Android Nougat. Il prezzo previsto è 249,90 euro.

Le specifiche di Alcatel A7 dovrebbe essere le seguenti: schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processore octa core MediaTek MT6750T a 1,5 GHz, 3 o 4 GB di RAM e 32 GB di storage. La variante XL avrà sicuramente uno schermo di maggiori dimensioni (almeno 6 pollici), ma con una risoluzione inferiore (1280×720 pixel).

Infine, Alcatel A3 Plus verrà offerto in due versioni: 3G con lettore di impronte posteriore e 4G con lettore di impronte frontale. Per entrambe è previsto un display da 5,5 pollici con risoluzione HD. Il prezzo dei modelli di fascia medio-bassa sarà certamente inferiore a 250 euro. Per la conferma ufficiale è necessario attendere ancora pochi giorni.