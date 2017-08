HTC U11, Android 8.0 Oreo entro fine anno

Il produttore taiwanese ha annunciato che il nuovo HTC U11 riceverà Android 8.0 Oreo nel corso del quarto trimestre. Entro fine anni, gli utenti che hanno acquistato lo smartphone potranno quindi installare l’ultima versione del sistema operativo Google, rilasciata lo scorso 21 agosto. L’aggiornamento verrà distribuito anche per HTC 10 e HTC U Ultra, probabilmente all’inizio del 2018.

I primi dispositivi che riceveranno Android 8.0 Oreo sono ovviamente quelli dell’azienda di Mountain View, ovvero Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel C e Nexus Player. La stessa Google aveva elencato i produttori che rilasceranno l’aggiornamento entro fine anno, uno dei quali è appunto HTC. La sede statunitense ha confermato su Twitter l’arrivo di Android 8.0 Oreo per HTC U11. Chailin Chang, Presidente della divisione smartphone e dispositivi connessi, ha promesso che il top di gamma riceverà anche Android P.

We're excited to bring Android 8.0 to the HTC U11, U Ultra, & 10, beginning with U11 in Q4. Stay tuned for more Oreo details & new products! pic.twitter.com/B2Os1tOONP

— HTC USA (@HTCUSA) August 24, 2017