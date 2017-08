Motorola Moto X4, specifiche confermate dalla FCC

Luca Colantuoni,

In base alle indiscrezioni di inizio agosto, il Moto X4 doveva essere annunciato ieri, ma Motorola non ha svelato nessun smartphone. Dagli Stati Uniti arrivano però conferme sulle specifiche tecniche, grazie alla documentazione pubblicata dalla FCC, l’ente governativo che rilascia le certificazioni per l’uso dello spettro radio da parte dei dispositivi elettronici.

Il Moto X4 avrà uno schermo AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass3, e integrerà uno processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Motorola ha scelto materiali piuttosto pregiati (frame in alluminio e cover posteriore in vetro), ma ha soprattutto realizzato lo smartphone in modo da ottenere la certificazione IP68. Il Moto X4 sarà quindi il primo modello del produttore in grado di resistere all’acqua.

L’altra novità sarà la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel. Motorola ha optato per un sensore RGB e un sensore monocromatico che permetteranno di scattare immagini più nitide in condizioni di scarsa illuminazione e ovviamente foto in bianco e nero. La fotocamera frontale avrà invece una risoluzione di 16 megapixel. La capacità della batteria sarà 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android Nougat.

Il Moto X4 verrà offerto in tre colori (Sterling Blue, Gold e Super Black) ad un prezzo presunto di 350 euro. Lenovo ha organizzato un evento all’IFA 2017 di Berlino, ma difficilmente la sua sussidiaria Motorola annuncerà il nuovo smartphone.