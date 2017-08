Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, immagini e prezzi

Luca Colantuoni,

Sony annuncerà almeno tre smartphone durante il keynote del 31 agosto all’IFA di Berlino: Xperia XZ1, XZ1 Compact e X1. I primi due sono modelli di fascia alta che si differenziano principalmente per la dimensione dello schermo, mentre il terzo è un dispositivo di fascia media. Dai render ufficiali apparsi online si può notare che il produttore giapponese non ha apportato nessuna modifica al design utilizzato per i precedenti smartphone. I prezzi sono abbastanza elevati.

L’attuale top di gamma è il costoso Xperia XZ Premium con schermo 4K. Xperia XZ1 si posiziona un gradino più in basso, in quanto dovrebbe avere un telaio in alluminio, schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash e una fotocamera posteriore da 19 megapixel. Xperia XZ1 Compact, in pratica una versione “ridotta” del precedente, dovrebbe avere un telaio in plastica, display da 4,6 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel).

Come si può vedere dalle immagini, Sony ha conservato il tradizionale design OmniBalance. A differenza di Samsung, LG, Essential, Google e Apple, il produttore coreano non ha scelto di ridurre lo spessore delle cornici o aggiungere una doppia fotocamera posteriore. Sembra che Sony abbia puntato soprattutto sulla qualità costruttiva, una strada seguita anche da HMD Global con il Nokia 8.

I due smartphone erano apparsi su Amazon UK con i relativi prezzi (599 sterline per Xperia XZ1 e 499 sterline per Xperia XZ1 Compact), ma le pagine dei prodotti sono state successivamente rimosse. Xperia XZ1 dovrebbe essere offerto nelle colorazioni nero e rosa, mentre Xperia XZ1 Compact anche in blu e silver. Il sistema operativo sarà certamente Android Nougat, dato che Oreo è stato annunciato solo il 21 agosto.