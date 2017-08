Google Chrome: silenzio, si naviga

Cristiano Ghidotti,

Gli sviluppatori di Google al lavoro su Chrome sono costantemente impegnati nel tentativo di introdurre ottimizzazioni del codice, correzioni per i bug riscontrati e funzionalità inedite con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di navigazione offerta agli utenti. La caratteristica del browser di cui si parla in questo articolo rientra appieno in quest’ottica.

A svelarla è François Beaufort, da qualche tempo evangelist del progetto Chrome, con un post condiviso sul social network G+. Si tratta di una feature pensata per consentire agli utenti di silenziare una pagina che riproduce audio in modo automatico, ad esempio attraverso l’avvio di un filmato al caricamento o mediante la visualizzazione di banner pubblicitari. Al momento la caratteristica è attiva solo all’interno della versione Canary del browser, ma con i futuri aggiornamenti dovrebbe debuttare anche con la build definitiva, così da poter essere messa a disposizione di tutti.

Il team di Chrome, al momento, sta sperimentando un’impostazione per silenziare o riattivare un sito Web direttamente dall’etichetta delle informazioni della pagina. Questo vi fornirà un maggiore controllo a proposito di quale sito Web può riprodurre suono in modo automatico. Provatelo subito in Chrome Canary eseguendo il comando “–enable-features=SoundContentSetting”.

L’operazione è ovviamente reversibile, in qualsiasi momento: per attivarla o disattivarla sono sufficienti un paio di click, direttamente nella barra dell’indirizzo, dal menu a tendina che contiene anche la voce “Impostazioni sito”, come visibile nell’immagine qui sopra. Si tratta senza alcun dubbio di una funzionalità che Google sta introducendo nella versione desktop del proprio software sulla base dei feedback raccolti dalla community di utenti. Non è dato a sapere se debutterà nella final release per computer Windows, macOS e Linux già con la versione 61 che dovrebbe essere ormai alle porte.