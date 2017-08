iPhone 8: evento allo Steve Jobs Theater?

Marco Grigis,

Mancano pochi giorni alla presentazione di iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe lanciare per i dieci anni della linea. Sebbene Apple non abbia al momento inoltrato gli inviti per la stampa, molti analisti scommettono sul 12 settembre per la data dell’evento. Un’ipotesi supportata anche dal Wall Street Journal, pronto anche a confermare come Apple sia pronta a inaugurare lo Steve Jobs Theater di Apple Park.

Negli ultimi anni Apple ha scelto il Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco per gli eventi di presentazione dei suoi iPhone, una location apprezzata per la sua ampiezza, nonché per il significato storico legato all’azienda di Cupertino. Quest’anno, tuttavia, il gruppo sarebbe finalmente pronto a inaugurare la grande sala congressi di Apple Park, quest’ultima intitolata a Steve Jobs.

Il trasferimento di dipendenti in quel di Apple Park è cominciato lo scorso aprile e, sebbene parti dei lavori siano ancora in corso, la costruzione sarebbe ormai ultimata. Per questo motivo, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Apple sarebbe pronta a organizzare il suo primo evento presso lo Steve Jobs Theater, l’anfiteatro in vetro posto al centro della grande “Spaceship”, circondato da alberi e dal verde. Alcuni filmati emersi la scorsa settimana hanno svelato come alcuni operai stiano lavorando senza sosta proprio nei pressi del teatro, un fatto che potrebbe confermare indirettamente i piani del gruppo californiano.

Così come già ampiamente noto, potrebbero essere tre gli smartphone in via di presentazione a settembre: iPhone 7S e iPhone 7S Plus, eredi dell’attuale generazione e aggiornati con una scocca in vetro, nonché l’innovativo iPhone 8 con schermo OLED da 5.8 pollici, completamente edge-to-edge. Accanto a questi, Apple potrebbe decidere di mostrare al pubblico anche la terza generazione di Apple Watch, chiamata semplicemente Apple Watch Series 3, nonché la nuova e rinnovata versione di Apple TV abilitata allo streaming in 4K e HDR.