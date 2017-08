LG V30, smartphone per audiofili

Luca Colantuoni,

Mancano tre giorni alla presentazione del nuovo LG V30 all’IFA di Berlino. Dopo aver confermato il display OLED Full Vision, la fotocamera con apertura f/1.6 e la Floating Bar, il produttore coreano ha svelato un’altra caratteristica esclusiva del phablet, ovvero la presenza di un Quad DAC in grado di offrire un audio Hi-Fi.

LG ha progettato il V30 con la collaborazione di aziende esperte nel settore audio. Una di esse è ESS Technology che ha prodotto il chip SABRE ES9218P, versione aggiornata del Quad DAC integrato nel precedente V20. Mentre il chip originale era stato scelto per offrire un suono Hi-Fi identico alla sorgente e quindi privo di distorsioni, il nuovo Advanced Quad DAC permette agli utenti di modificare il suono mediante filtri digitali e preset audio per avere un’esperienza di ascolto personalizzata.

Con i filtri digitali è possibile cambiare la risposta impulsiva in modo da ottenere un suono ambientale, naturale o chiaro. I cinque preset audio (normal, enhanced, detailed, live e bass) modificano invece i parametri sonori come avviene con un equalizzatore. Gli utenti possono inoltre controllare i segnali destro e sinistro per trovare il giusto bilanciamento. Il chip è in grado di elaborare file audio Hi-Fi di grandi dimensioni senza ritardi, mantenendo la distorsione al minimo (sotto lo 0,0002%).

Il V30 include inoltre la tecnologia di streaming in alta risoluzione sviluppata da MQA e consente di usare il ricevitore audio come un microfono per registrare un ampio range dinamico di suoni, senza distorsione. Continua infine la collaborazione con Bang & Olufsen. Gli utenti troveranno nella confezione dello smartphone gli auricolari B&O Play. Il V30 verrà annunciato il 31 agosto.