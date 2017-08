Nikon D850 vs. Nikon D810: novità e differenze

Cristiano Ghidotti,

Nei giorni scorsi l’annuncio ufficiale: Nikon D850 è la nuova reflex del catalogo proposto dal gruppo nipponico, erede del modello D810 lanciato nel 2014, che migliora anzitutto dal punto di vista delle specifiche tecniche. Un upgrade significativo, che beneficia di novità pensate per aiutare i fotografi a trarre il meglio dalle sessioni di scatto, a partire dallo stesso sistema autofocus a 153 punti già visto in azione sull’ammiraglia D5, che ha preso il posto di quello a 51 punti del predecessore.

In termini di sensore si è passati dai 36,3 megapixel della D810 ai 45,7 megapixel della D850, sempre in formato FX e senza filtro passa-basso ottico. La sensibilità ISO è stata ampliata da 64-12.800 a 64-25.600 (da 32-51.200 a 32-102.400 in modalità estesa). Il mirino ottico del nuovo modello è da 0.75x contro i 0.72x, il display LCD mantiene la stessa diagonale da 3,2 pollici ma diventa inclinabile e la risoluzione passa da 1.299k a 2.359 punti. Ancora, in raffica si sale da 5 a 7 fps (senza battery grip) a piena risoluzione e durante la registrazione video si arriva a 4K/30 fps, un passo in avanti notevole rispetto ai filmati Full HD/60 fps della generazione precedente.

Anche la gestione del consumo energetico è stata ottimizzata: con una piena carica della batteria EN-EL15a si arrivano a scattare 1.840 immagini sulla D850, mentre la D810 con l’unità EN-EL15 non supera i 1.200. Scompare invece il flash pop-up, una scelta che potrebbe far storcere il naso a qualcuno. La neonata del catalogo Nikon evolve anche dal punto di vista delle schede di memoria, con un doppio slot per XQD e UHS-II SDXC al posto di quelli che ospitavano CF e UHS-I SD. Infine, si segnala l’introduzione dei moduli WiFi e Bluetooth per la connettività.

Un upgrade importante, dunque, che anche coloro che già sono in possesso della D810 potrebbero prendere in considerazione, magari approfittando di promozioni o ritiro dell’usato. La nuova reflex farà il suo debutto ufficiale il mese prossimo, al prezzo di 3.799 euro per il solo corpo macchina. Un esborso economico comunque sensibilmente superiore rispetto a quello del modello già in commercio (In offerta su Amazon a 2.749 euro).