Skype Interviews, editor di codice nel browser

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato un’altra interessante funzionalità per il suo servizio di messaggistica. Skype Interviews, attualmente in versione preliminare, permette di effettuare una videochiamata e scrivere codice allo stesso tempo all’interno di una schermata del browser. Ciò evita di avviare due applicazioni separate e passare dall’una all’altra. Essendo una preview ci sono diverse limitazioni, ma l’azienda apporterà miglioramenti prima del lancio ufficiale.

Un colloquio di lavoro o una semplice richiesta di aiuto all’amico programmatore sono solo alcuni dei casi per cui è possibile sfruttare la nuova funzionalità sviluppata da Microsoft. Invece di avviare l’applicazione per desktop e l’editor tradizionale, gli utenti possono aprire Skype.com all’interno del browser, lanciare Skype Interviews ed effettuare una videochiamata. Nell’angolo superiore destro verranno mostrate le miniature degli interlocutori, sovrapposte alla schermata dell’editor.

Nella parte sinistra viene scritto il codice, mentre l’output viene mostrato a destra. Nell’angolo superiore sinistro è visibile un menu che consente di scegliere il linguaggio di programmazione. Al momento sono disponibili C, C++, C#, Java, JavaScript, Python e Ruby. È presente anche l’evidenziazione della sintassi per evitare errori. Dopo aver cliccato su “Start interview” viene generato un link da condividere con un altro partecipante.

Al momento sono supportati solo Microsoft Edge e Google Chrome (dalla versione 32), ma è possibile usare altri browser, rinunciando alle videochiamate. Microsoft chiede agli utenti di fornire suggerimenti che saranno utili per migliorare la funzionalità prima del lancio ufficiale.