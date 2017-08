Apple e Accenture per le soluzioni iOS aziendali

Marco Grigis,

La società di Cupertino stringe una nuova collaborazione strategica nell’universo aziendale, alleandosi con Accenture per aiutare le realtà imprenditoriali a trovare soluzioni digitali di fascia enterprise. È quanto annuncia il gruppo in un comunicato stampa, nel confermare l’avvio di una partnership che porterà alla creazione di divisioni dedicate a iOS all’interno degli Accenture Digital Studios.

La partnership nasce per valorizzare la potenza, la semplicità e la sicurezza di iOS all’interno del settore aziendale, approfittando delle competenze di Accenture per identificare nuova opportunità commerciali, aumentare la produttività, gestire più agilmente il rapporto con i clienti e, ovviamente, ridurre i costi.

All’interno dei diversi Accenture Digital Studios sparsi per il mondo, verranno create delle apposite divisioni per l’implementazione dei servizi iOS, tramite l’affiancamento di alcuni esperti Apple. Tramite iPhone e iPad, vi saranno dei team composti da visual designer, UX designer, sviluppatori e programmatori, data architect, progettisti e molto altro, per aiutare ogni azienda a esprimere il loro potenziale digitale tramite le piattaforme targate mela morsicata.

Tramite gli strumenti messi a disposizione da Apple e il know how di Accenture, verranno creati dei sistemi per integrare iOS nelle piattaforme di back-end, grazie anche all’esperienza acquisita dal gruppo di Cupertino con partner come SAP e Cisco. Dopodiché, verrà messo l’accento sui servizi IoT, indispensabili per le imprese moderne e sempre più integrati proprio con iOS, nonché proposti sistemi di migrazione facilitata dei dati dalle applicazioni esistenti a quelle pensate per il sistema operativo Apple.

Tim Cook, CEO del gruppo californiano, ha così voluto commentare la nuova iniziativa:

A partire da 10 anni fa con l’iPhone, e poi con l’iPad, Apple ha rivoluzionato il modo in cui il lavoro viene svolto, ma siamo convinti che le aziende abbiano appena iniziato ad intuire le enormi potenzialità di ciò che potrebbero fare con i nostri prodotti. Apple e Accenture sono entrambe leader nell’offrire un’esperienza utente di alto livello e insieme possiamo continuare a modernizzare davvero i processi aziendali attraverso soluzioni avanzate basate sulle potenti tecnologie Apple.

Pierre Nanterme, presidente e CEO di Accenture, ha espresso medesima soddisfazione:

La nostra esperienza nello sviluppo di app mobile, ci ha convinto che iOS è la piattaforma mobile d’elezione per le aziende e siamo entusiasti di collaborare con Apple. Unendo le vaste competenze digitali e la conoscenza dei settori industriali di Accenture alla leadership Apple nel creare prodotti che piacciono ai consumatori, abbiamo tutte le carte in regola per aiutare i nostri clienti a trasformare il modo in cui lavorano

.