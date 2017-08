Galaxy Note 8, display OLED migliore in assoluto

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8, annunciato da Samsung il 24 agosto a New York, possiede lo schermo OLED migliore in assoluto. Dopo aver effettuato approfonditi test, gli esperti di DisplayMate hanno assegnato al phablet il massimo punteggio possibile (Excellent A+). Le prestazioni del pannello sono superiori a quelle del Galaxy S8 in varie categorie, tra cui luminosità, visibilità all’esterno e fedeltà cromatica, diventando quindi il nuovo punto di riferimento del mercato.

Il Galaxy Note 8 possiede uno schermo Super AMOLED Infinity Display da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel, 521 ppi) e rapporto di aspetto 18.5:9. L’area di visualizzazione è il 20% più ampia rispetto al Galaxy S8 e il 14% più ampia rispetto al Galaxy Note 5. Questo incremento è stato ottenuto senza aumentare le dimensioni complessive dello smartphone, ma riducendo lo spessore delle cornici ed eliminando i pulsanti capacitivi.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 8, immagini del phablet

L’elevata risoluzione permette di vedere le immagini in maniera nitida da una distanza di 25 centimetri. Un altro notevole miglioramento è la luminosità (+22% rispetto al Galaxy S8) on un valore di picco pari a 1.240 nit. Questo parametro, combinato al basso livello di riflettanza (4,6%), equivale ad affermare che lo schermo del Galaxy Note 8 è facilmente leggibile anche all’aperto sotto la luce del Sole. L’utente può modificare il punto del bianco e attivare il filtro per la luce blu.

La vocazione multimediale del phablet è chiaramente testimoniato dal supporto per lo standard Mobile HDR Premium che permette di riprodurre gli stessi contenuti 4K HDR prodotti per le TV 4K UHD Premium. Il gamut colore nativo è 112% DCI-P3 e 141% RGB, valori superiori a quelli del Galaxy S8. Il Galaxy Note 8 sarà in vendita dal 15 settembre. Il prezzo del modello con 64 GB di storage è 999,00 euro.