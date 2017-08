iPhone 7S: confermato spessore maggiore

Marco Grigis,

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi smartphone di Cupertino, attesa forse per il 12 settembre, arrivano importanti conferme sul fronte di iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Così come già anticipato qualche settimana fa, i device potrebbero caratterizzarsi per uno spessore lievemente maggiore rispetto alla precedente generazione. Sulla base di alcune informazioni raccolte presso i produttori asiatici, TechnoBuffalo oggi conferma questa indiscrezione: le dimensioni lievemente più generose sono funzionali alla nuova scocca in vetro e al sistema di ricarica wireless.

Secondo quanto riportato dalla testata, i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus saranno “leggermente più grandi in ogni dimensione”. Un cambiamento rispetto alla precedente generazione comunque non particolarmente evidente, poiché questione di pochi millimetri: il modello da 4.7 pollici, ad esempio, potrebbe vedere misure da 138.44 millimetri in lunghezza, 67.26 in larghezza e 7.21 di spessore, contro i rispettivi 138.3, 67.1 e 7.1 di iPhone 7. La versione da 5.5 pollici, invece, dovrebbe caratterizzarsi per dimensioni da 158.37 di lunghezza, 78.1 di larghezza e 7.41 di spessore, contro i rispettivi 158.2, 77.9 e 7.3 di iPhone 7 Plus.

Come già anticipato, questa variazione potrebbe essere relativa all’introduzione di una scocca completamente in vetro, quest’ultima necessaria per abilitare le funzioni di ricarica wireless di cui gli smartphone saranno dotati. L’alluminio anodizzato, infatti, potrebbe limitare fortemente le capacità dei sistemi a induzione, rendendosi poco efficiente. Allo stesso tempo, è comunque utile ricordare come gli accessori e i pad di ricarica senza fili non verranno forse inclusi in dotazione nelle confezioni, bensì potrebbero essere venduti separatamente dallo smartphone. Nel mentre, non giungono nuovi dettagli sui colori della scocca: dovrebbero essere disponibili il nero, l’argento e una singolare versione dell’oro, molto simile al rame.

I nuovi iPhone 7S verranno presentati in concomitanza con iPhone 8, il device OLED previsto da Apple per i 10 anni della linea. Secondo gli analisti, l’evento potrebbe avvenire il 12 settembre, per una prima commercializzazione tra il 15 e il 22 dello stesso mese, presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park.