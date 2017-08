LG OLED TV: i modelli B7V e C7V in Italia

Cristiano Ghidotti,

Avvistati in anteprima nella sede milanese di LG il mese scorso, i nuovi televisori OLED del gruppo sudcoreano si apprestano a fare il loro debutto ufficiale in Italia. Si tratta dei modelli B7V e C7V, in vendita nel nostro paese a partire da settembre. Andranno ad affiancare il top di gamma Signature OLED V7 presentato a gennaio in occasione del CES 2017 e già sul mercato da maggio (65 pollici a 6.999 euro e 77 pollici a 19.999 euro).

C7V, caratterizzato da un design che il produttore definisce Picture on Metal con elementi in metallo a evidenziarne il profilo, sarà disponibile nella versione da 55 pollici al prezzo di 2.499 euro e in quella più grande da 65 pollici a 3.999 euro. Stesse diagonali e medesimo esborso economico anche per la serie B7V, che invece punta sullo stile Picture on Glass, con un pannello ultrasottile applicato a una cornice in vetro, proposta sempre a 2.499 euro per la versione da 55 pollici e a 3.999 euro per quella da 65 pollici. In occasione del lancio, acquistando uno dei due modelli nell’edizione da 55 pollici, sarà possibile partecipare a un concorso a premi per ricevere in omaggio lo smartphone LG Q6 presentato a luglio.

Nei prossimi mesi sarà poi la volta della gamma E7V, che andrà così a completare la line-up di televisori con pannello OLED (Organic Light Emitting Diode) nel catalogo LG. Tutti sono dotati di una luminosità aumentata del 25% rispetto ai predecessori visti nel 2016, per una qualità dell’immagine superiore. Garantiscono inoltre la piena compatibilità con le attuali tecnologie HDR, ovvero Dolby Vision, HDR10 e HLG, senza dimenticare la possibilità di visualizzare ogni dettaglio di film e trasmissioni a risoluzione 4K.

La gestione di applicazioni e contenuti online è affidata alla piattaforma webOS 3.5 preinstallata e ottimizzata per l’interazione con il telecomando fornito al momento dell’acquisto.