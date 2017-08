Nikon D850: ritardi nelle prime consegne

Cristiano Ghidotti,

Della nuova Nikon D850 si è già parlato molto. La scorsa settimana l’annuncio, con l’ufficializzazione della scheda tecnica per la reflex che va a sostituire il modello D810 introdotto nel 2014. Una DSLR con sensore in formato FX dalle performance elevate, che farà il suo debutto sul mercato a breve: il day one è fissato per l’8 settembre nei primi territori.

Non tutti coloro che l’hanno già comprata in pre-ordine, però, la riceveranno subito. Il gruppo nipponico ha inviato un messaggio agli acquirenti avvisandoli di potenziali ritardi nelle consegne, senza specificare quale siano le cause dell’imprevisto. Da precisare che in Italia la D850 al momento non risulta ancora disponibile, se non ricorrendo ai circuiti di importazione non ufficiali: considerando quanto sta accadendo, probabilmente non la si vedrà a breve. Ecco un estratto dell’email diffusa dal produttore, in forma tradotta, riportata sulle pagine del sempre ben informato sito Nikon Rumors.

Abbiamo ricevuto molte prenotazioni per la DSLR Nikon D850, la cui uscita è stata fissata per venerdì 8 settembre 2017. Per questo motivo, dobbiamo avere il tempo a disposizione per spedire il prodotto. Ci scusiamo profondamente per aver causato inconvenienti seri alle parti coinvolte, inclusi i clienti in attesa di ricevere il prodotto. Alcuni acquirenti che hanno già effettuato la prenotazione potrebbero non riceverla il giorno dell’uscita.

Resta da capire se il ritardo sia dovuto a una domanda eccessiva e andata oltre le aspettative di Nikon (sarebbe comprensibile, considerando l’hype generato ancor prima dell’annuncio) oppure a qualche non meglio precisata problematica insorta in fase di produzione. Si ricorda che la nuova reflex è assemblata in Thailandia e che il sensore è stato progettato direttamente da Nikon. Intanto, l’azienda si scusa per l’inconveniente, impegnandosi a consegnare le unità acquistate nel minor tempo possibile.

Ci impegneremo a fondo per consegnarla il prima possibile, apprezziamo la vostra comprensione.