Nintendo chiude Miiverse: il tramonto di Wii U

Cristiano Ghidotti,

Annunciato nel 2012, Miiverse è il progetto messo in campo da Nintendo per offrire ai suoi giocatori una tipologia di interazione fortemente ispirata a quella dei social, attraverso le proprie console. Il servizio sta per chiudere i battenti, come annunciato sulle pagine del sito ufficiale: “Il servizio di Miiverse terminerà mercoledì 08/11/2017 alle ore 07:00”.

La chiusura di Miiverse è l’ennesima conferma di come la console Wii U non sia stata in grado di soddisfare le aspettative. L’azienda di Super Mario, con la nuova piattaforma ibrida Switch, ha già dimostrato la capacità di cambiare marcia, puntando in alto sia in termini di vendite che per quanto riguarda la qualità della proposta videoludica. La decisione di terminare il supporto a Miiverse è dunque comprensibile, in un percorso che negli ultimi anni ha visto Nintendo sempre più incline ad abbracciare le tecnologie mobile e i social già affermati, anziché ostinarsi a studiare soluzioni proprie.

In seguito alla chiusura di Miiverse non sarà più possibile accedere a Miiverse dal vostro browser Internet o tramite una console Wii U o una console della famiglia Nintendo 3DS. Tutti i servizi offerti da Miiverse, inclusi la lettura, l’invio e lo scambio di messaggi con gli amici, non saranno più disponibili. Non sarà più possibile usare servizi di gioco e funzioni relative a Miiverse con i software per Wii U e Nintendo 3DS precedentemente compatibili con Miiverse. I post di Miiverse non saranno più visualizzati nella Piazza WaraWara del Wii U.

Il gruppo nipponico comunica anche l’introduzione di una nuova funzionalità alla quale gli utenti potranno affidarsi per richiedere una versione scaricabile della cronologia dei post entro l’8 novembre. Per farlo è necessario collegare un account Nintendo.