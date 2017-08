Restyling per YouTube: nuovo look, nuovo logo

Cristiano Ghidotti,

È passato molto tempo dal debutto online di YouTube: correva l’anno 2005 e il co-fondatore Jawed Karim pubblicava “Me at the zoo”, primo video ad essere ospitato sui server della piattaforma. Allora l’upload era consentito solo nel formato 320×240 pixel e con aspect radio 4:3. Oggi il portale offre filmati in 4K, a 360 gradi, in 3D e per la realtà virtuale. Dopo dodici anni, un restyling è d’obbligo.

Il nuovo look di YouTube

Il gruppo di Mountain View svela oggi il nuovo look di YouTube. Un’evoluzione non solo estetica, ma anche funzionale, che va a interessare sia l’interfaccia desktop sia le applicazioni per smartphone e tablet. Queste ultime mostreranno un layout ottimizzato per i filmati in verticale, integreranno comandi per effettuare uno skip di dieci secondi (avanti o indietro) con un semplice doppio tap sul display, permetteranno di accedere ai video correlati senza interrompere la visione e molto altro ancora. Introdotta su mobile anche la possibilità di modificare la velocità di riproduzione.

Focalizzando invece l’attenzione sulla versione di YouTube accessibile da browser computer desktop e laptop, a partire da oggi la nuova UI è disponibile per tutti, a livello globale. Un restyling in pieno stile Material Design, con feature come la possibilità di passare in qualsiasi momento al tema scuro per non affaticare la vista durante le sessioni di navigazione notturne.

YouTube cambia logo

Un restyling non si può definire tale senza un nuovo logo e il processo di svecchiamento operato da YouTube non fa eccezione. Il risultato è l’unione tra un’icona e un wordmark, un’immagine pensata per adattarsi a ogni tipologia di schermo: quando c’è poco spazio, ad esempio su smartphone, è sufficiente l’icona per comunicare l’identità di YT, mentre sui display più ampi di tablet e computer può essere visualizzata senza problemi la versione completa.