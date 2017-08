IFA 2017, tutte le novità di Acer

Luca Colantuoni,

L’IFA 2017 di Berlino inizia ufficialmente venerdì, ma i maggiori produttori mondiali annunceranno le loro novità in anticipo. Acer ha comunicato i nuovi dispositivi che arriveranno sul mercato a partire dal mese di settembre. Si tratta di un ibrido 2-in-1 con GPU discreta, tre convertibili da 13 e 15 pollici, un notebook tradizionale con schermo touch e un PC all-in-one da 24 pollici, tutti con processori Intel di ottava generazione. L’elenco è completato da un Chromebook da 15 pollici.

Acer Switch 7 Black Edition

Lo Switch 7 Black Edition è un ibrido 2-in-1 (come il Surface Pro), quindi è possibile utilizzarlo come tablet con la stilo in dotazione o come notebook, collegando la tastiera. Si tratta del primo 2-in-1 al mondo senza ventole con una scheda video discreta (Nvidia GeForce MX150). Ciò grazie al sistema di raffreddamento Acer Dual LiquidLoop che allontana il calore dai componenti interni. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 13,5 pollici con risoluzione 2256×1504 pixel, processore Intel Core i7-8550U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, fotocamere posteriore da 5 megapixel e frontale a 720p, connettività WiFi 802.11ac.

Il telaio è in alluminio spazzolato e il cavalletto posteriore può essere aperto o chiuso con un semplice tocco sullo schermo (Acer AutoStand). Il lettore di impronte digitali, sotto il vetro, permette di avviare il computer e di effettuare il login con Windows Hello. Il sistema operativo è Windows 10 Pro a 64 bit. Lo Switch 7 Black Edition sarà disponibile da dicembre a partire da 1.999 euro.

Acer Spin 5 e Nitro 5 Spin

I due convertibili Acer Spin 5 hanno schermi IPS da 13,3 e 15,6 pollici con risoluzione full HD. All’interno del telaio in alluminio trovano posto i processori Intel Core i5-8250U e Core i7-8550U, 8/16 GB di RAM, SSD SATA fino a 512 GB o hard disk fino a 2 TB. Per entrambi è disponibile opzionalmente la Active Stylus, mentre solo il modello da 15 pollici è offerto anche con scheda video Nvidia GeForce GTX 1050. I prezzi base sono 999 e 1.099 euro, rispettivamente. Arriveranno sul mercato da settembre.

Il Nitro 5 Spin, disponibile dal mese di ottobre a 1.199 euro, integra gli stessi componenti dello Spin 5 da 15 pollici, ma la GPU Nvidia è di serie e gli SSD sono di tipo PCIe NVMe, quindi più veloci. Sui tre convertibili è installato Windows 10 Home o Pro a 64 bit.

Galleria di immagini: IFA 2017, immagini dei prodotti Acer

Acer Swift 5

Acer Swift 5 è un notebook tradizionale con un telaio in lega di litio e magnesio, mentre per il poggiapolsi è stata usata una lega di alluminio e magnesio. La dotazione hardware comprende un touchscreen IPS full HD da 14 pollici, processori Intel Core i5-8250U e Core i7-8550U, 8/16 GB di RAM, SSD PCIe o SATA fino a 512 GB e tastiera retroilluminata. Il notebook sarà in vendita da dicembre a partire da 1.199 euro.

Acer Aspire 24

Acer Aspire 24 è un PC all-in-one con display IPS full HD da 23,8 pollici, processori Intel Core i5-8250U/i7-8550U, fino a 32 GB di RAM, hard disk fino a 2 GB o SSD M.2 2280 fino a 256 GB. Sono presenti due altoparlanti da 2 Watt e un subwoofer da 2 Watt, webcam HD, connettività WiFi 802.1ac e Bluetooth 4.2. Nella base è integrato un caricabatterie wireless compatibile con lo standard Qi. Il prezzo base del prodotto, in vendita da novembre, è 999 euro.

Acer Chromebook 15

Acer Chromebook 15 è infine un notebook con telaio in alluminio, schermo IPS full HD da 15,6 pollici, processori Intel Celeron N3350/N3450 e Pentium N4200, 4/8 GB di RAM, 32/64 GB di memoria eMMC, porta USB Type-C, USB 3.0 e HDMI. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS. Il prezzo base del Chromebook 15, disponibile da ottobre, è 499 euro.