Microsoft e Amazon integrano Cortana con Alexa

Luca Colantuoni,

Microsoft e Amazon hanno avviato una collaborazione che prevede la possibilità di integrare Cortana con Alexa e viceversa, in modo da sfruttare le rispettive capacità per offrire un servizio migliore agli utenti. I due assistenti digitali sono oggi strettamente connessi ai prodotti hardware e software delle due aziende di Seattle, ma in futuro sarà possibile utilizzare la loro interoperabilità.

La partnership, che dovrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore, consentirà di attivare Cortana da Alexa e viceversa dalla fine dell’anno. Sia Microsoft che Amazon hanno investito milioni di dollari per sviluppare le loro “intelligenze artificiali” e garantire la migliore esperienza d’uso con i computer Windows 10 (Cortana) e gli altoparlanti Echo (Alexa). Ognuno di essi però offre specifiche funzionalità che potranno essere sfruttate in modo combinato. Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha citato la profonda integrazione di Cortana con Microsoft Office (Outlook in particolare), quindi anche gli utenti che usano Alexa potranno utilizzare le stesse “skill”.

Le prime discussioni sulla collaborazione sono iniziate circa un anno fa, quando Bezos ha suggerito l’idea a Satya Nadella, CEO di Microsoft, durante un incontro avvenuto a Seattle. Bezos ha successivamente inviato a Nadella un’email, nella quale era descritto come i due assistenti potrebbero funzionare insieme. Il CEO di Microsoft ha dichiarato che l’interoperabilità tra Cortana e Alexa permetterà di sfruttare le rispettive capacità.

Sia Microsoft che Amazon hanno tentato di entrare nel mercato mobile, ma senza successo. I leader indiscussi del settore sono Apple e Google, entrambe in possesso di assistenti personali usati ogni giorno da milioni di utenti. Bezos e Nadella sperano che le aziende di Cupertino e Mountain View possano offrire una simile integrazione, ma probabilmente la risposta sarà negativa.