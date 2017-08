Street Fighter: 30 anni di mazzate

Cristiano Ghidotti,

Dici picchiaduro e pensi a Street Fighter. La serie Capcom compie oggi 30 anni: era il 30 agosto 1987 quando il cabinato del primo capitolo faceva capolino nelle sale giochi, spazi dove condividere una passione, quella videoludica, successivamente sempre più delegata a salotti e camerette. Luoghi dove celebrare il rito sacro della monetina, ormai sempre più rari se non addirittura spariti, almeno nel nostro paese. Erano i tempi che di lì a poco gli 883 avrebbero immortalato in una fotografia generazionale sulle note di Jolly Blue.

Street Fighter: le origini del mito

Il primo Street Fighter è un titolo ben diverso da quelli giunti dopo, ma già capace di gettare le fondamenta per ciò che da lì in poi sarebbe stato il gameplay base di tutti i fighting game: due avversari al centro dello stage, ognuno con la propria barra di energia, esaurita la quale si giunge inevitabilmente al K.O. È allora che hanno fatto il loro esordio alcuni dei personaggi storici del brand: Ryu e Ken, nelle vesti dei protagonisti, alle prese con dieci avversari da tutto il mondo (Giappone, Stati Uniti, Cina, Inghilterra e Thailandia): Retsy, Geki, Joe, Mike, Lee, Gen, Birdie, Eagle, Adon e Sagat.

30 anni di mazzate

Il successo del coin-op fu enorme e replicato poi nella versione casalinga a partire dall’anno successivo. La consacrazione definitiva è datata 1991, con l’arrivo di Street Fighter II: The World Warrior, che Capcom aveva trasformato in un titolo studiato in ogni minimo dettaglio per stimolare la sfida “1 vs. 1”. Il debutto su Super Nintendo rese il marchio ancora più popolare, con un’intera generazione di ragazzini che si allenavano a casa con la console per poi sfoggiare le proprie abilità in sala giochi (a proposito, sarà fra i titoli riproposti da SNES Mini), a colpi di Haduken e Sonic Boom.

Con SF2 sono arrivati tutti i lottatori che ancora oggi figurano in ogni uscita della serie: dal corpulento Honda al bizzarro Blanka, dal soldato Guile al muscoloso Zangief, senza dimenticare Dhalsim con i suoi arti allungabili, l’insidiosa Chun-Li, il pugile Balrog, Vega con la sua velocità e il boss impersonato da Bison.

Da lì la rivalità con Mortal Kombat e le sue fatality, con Virtua Fighter, Tekken e tutti gli altri grandi brand del genere picchiaduro. SF è sopravvissuto all’evoluzione videoludica, passando attraverso varie uscite e crossover non sempre convincenti, cercando di innovarsi di volta in volta a livello di gameplay, senza però mai dimenticare le proprie radici. L’ultimo capitolo è Street Fighter V, uscito lo scorso anno su PC e console. Tutt’altra cosa a livello grafico e di profondità. Lo spirito di Ryu, Ken e compagni rimane però lo stesso di tre decenni fa, quello dei combattenti di strada.