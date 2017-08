IFA 2017: gaming laptop e tablet rugged da Dell

Luca Colantuoni,

Dell ha mostrato all’IFA 2017 di Berlino i nuovi notebook (tradizionali e convertibili) della serie Inspiron e una versione aggiornata del top di gamma XPS 13 con processori Intel Core di ottava generazione. Il produttore statunitense ha presentato anche due dispositivi indirizzati a specifiche categorie di utenti: il gaming laptop Inspiron 15 7000 e il tablet rugged Latitude 7212.

Dell Inspiron 15 7000 Gaming Laptop

Il notebook offre tutto l’occorrente per un’esperienza videoludica di alto livello. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD o 4K, processori Intel Core i7-7300HQ e Core i7-770HQ, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, hard disk fino a 2 TB o dual storage e scheda video Nvidia GeForce GTX 1050/1050 Ti/1060. Il sistema di raffreddamento con due ventole allontana il calore dai componenti interni, spingendolo verso le feritoie frontali e posteriori. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.2.

Sono presenti inoltre una porta USB 3.1 Type-C con supporto Thunderbolt 3, una porta USB 3.1 Type-A, l’uscita HDMI e il card reader 2-in-1. La tastiera è resistente agli spruzzi d’acqua (c’è anche una versione con retroilluminazione), mentre la batteria da 56 Wh offre un’autonomia fino a 10 ore (con la GeForce GTX 1050). Il lettore di impronte digitali permette di effettuare il login con Windows Hello. I prezzi base sono 999 dollari (schermo full HD) e 1.449 dollari (schermo 4K).

Dell Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet

Come si evince dal nome, questo tablet è stato progettato per funzionare in ambienti ostili, quindi anche in presenza di acqua, polvere, umidità e temperature estreme. Il telaio è ovviamente protetto da bumper che attutiscono urti e cadute. La dotazione hardware comprende uno schermo full HD da 11,6 pollici, processori Intel Core di sesta e settima generazione, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe rimovibile fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE (opzionale). Sono presenti inoltre una porta USB Type-C e due batteria da 34 Wh. Il sistema operativo è Windows 10. Il tablet è già in vendita ad un prezzo base di 1.899 dollari. È possibile acquistare diversi accessori, tra cui una tastiera-cover, un dock e una maniglia per il trasporto.