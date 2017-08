IFA 2017: Samsung Gear Sport, Fit2 Pro e IconX

Luca Colantuoni,

Samsung ha prresentato all’IFA 2017 di Berlino tre nuovi dispositivi per il fitness: Gear Sport, uno smartwatch resistente all’acqua; Gear Fit2 Pro, uno sport band con GPS integrato; Gear IconX (2018), seconda generazione degli auricolari wireless. Il produttore coreano ha inoltre annunciato una partnership con Speedo, in virtù della quale nuotatori di ogni livello potranno monitorare le loro prestazioni in vasca, utilizzando la piattaforma Speedo On.

Samsung Gear Sport

Il Gear Sport possiede un design simile al Gear S3, ma le dimensioni sono inferiori ed è un indossabile indirizzato principalmente all’attività sportiva, come si deduce dal nome. Lo schermo circolare Super AMOLED da 1,2 pollici ha una risoluzione di 360×360 pixel (302 ppi) ed è protetto dal Gorilla Glass 3. Il diametro è compreso tra 42,9 e 44,6 millimetri, lo spessore è di 11,6 millimetri e il peso di 50 grammi. Il cinturino, largo 20 millimetri, può essere facilmente sostituito (Samsung offre varie opzioni, incluso un modello in pelle e gomma). Lo smartwatch ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e può essere usato in acqua fino a 50 metri di profondità.

La dotazione hardware comprende un processore dual core a 1 GHz, 768 MB di RAM, 4 GB di storage, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e NFC. Sono inoltre presenti cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio, barometro e sensore di luminosità. La batteria ha una capacità di 300 mAh e supporta le ricarica wireless. L’autonomia massima è quattro giorni (14 ore on GPS attivo). Il sistema operativo è Tizen. Il Gear Sport sarà disponibile in due colori (blu e nero) dal 27 ottobre. Il prezzo è 349,99 euro.

Samsung Gear Fit2 Pro

Il Gear Fit2 Pro condivide molte funzionalità con il Gear Sport, ma possiede il tradizionale design di un fitness tracker. Lo schermo Super AMOLED da 1,5 pollici (216×432 pixel, 310 ppi), protetto dal Gorilla Glass 3, ha una curvatura che segue quella del polso. All’interno ci sono un processore dual core a 1 GHz, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 200 mAh, accelerometro, giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS. Il Gear Fit2 Pro sarà disponibile in due colori (nero e rosso) dal 9 settembre. Il prezzo è 229,99 euro.

Samsung Gear IconX (2018)

Gli auricolari Gear IconX (2018) sono simili a quelli annunciati l’anno scorso, ma Samsung ha migliorato l’ergonomia e ridotto il peso a 8 grammi. La dotazione hardware comprende 4 GB di storage per l’ascolto offline dei brani musicali, il modulo Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone e una batteria da 82 mAh. Presenti inoltre accelerometro e sensore infrarossi. È possibile anche usare Bixby, ma solo in abbinamento ai Galaxy Note 8 e Galaxy S8/S8+. usareLa custodia integra una batteria supplementare da 340 mAh. Gli auricolari saranno disponibili in tre colori (nero, grigio e rosa) dal mese di novembre. Il prezzo è 229,99 euro.